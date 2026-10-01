Вице-премьер Хуснуллин назвал необходимыми изменения в «Семейной ипотеке»

Корректировки в условиях «Семейной ипотеки», которые начали действовать с 1 октября, были нелегкими, но необходимыми — они позволят уменьшить давление на бюджет. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС после 22-го заседания межправкомиссии России и Таджикистана по экономическому сотрудничеству в Душанбе.

«Мы компенсируем банкам огромную сумму. <…> Чтобы снизить нагрузку на бюджет, сделать ее более целевой, более привязанной к конкретным регионам, которые нам нужны, мы пошли на эти изменения», — сказал он.

Ранее исследование сервиса bnMAP.pro показало, что Московская область стала лидером среди крупнейших российских регионов по числу квартир, доступных по обновленной семейной ипотеке. По программе в регионе доступно 39,6 тысячи лотов площадью 1,8 миллиона квадратных метров.

Также лидирующие позиции заняли Краснодар, Петербург и Москва. Меньше всего подходящего жилья аналитики зафиксировали в Омске.