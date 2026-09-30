Россиянам назвали ошибки при выборе посудомоечной машины

При покупке посудомоечной машины важно проверить место установки, вместимость, условия подключения и уровень шума. Нужно также учесть жесткость воды, сообщает Ura.ru .

Первая ошибка — измерить только ширину ниши. Перед покупкой нужно проверить высоту и глубину места установки, расположение цоколя, соседних дверец, розетки, водопровода и слива. Стандартные машины обычно имеют ширину 60 см, узкие — около 45 см. Точные размеры следует сверить с монтажной схемой.

Вместимость стоит оценивать не только по числу комплектов: важно понять, поместятся ли в корзины привычные кастрюли, сковороды и высокие бокалы. Большая машина подойдет семье, узкая — для небольшой кухни или умеренной ежедневной загрузки.

До покупки нужно проверить требования к заземленной розетке, давлению воды, длине шлангов и подключению слива. Рабочее давление обычно составляет от 0,5 до 10 бар, но зависит от модели. Шланги нельзя перегибать или заменять неподходящими деталями; установку лучше поручить специалисту.

Большое число программ не гарантирует удобства. Полезнее выбрать режимы под обычную загрузку и сравнить расход воды и электричества по официальной маркировке.

Для кухни, совмещенной с гостиной, важен уровень шума в децибелах. Жесткая вода может оставлять известковый налет, поэтому стоит проверить наличие настройки умягчителя.