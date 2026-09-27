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    Россия восстановила автопроизводство во всех востребованных классах

    Алиханов заявил о восстановлении автопроизводства во всех востребованных классах

    Фото: РИА «Новости»

    Российские автопроизводители восстановили выпуск автомобилей во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова привела пресс-служба ведомства.

    «Предприятия автомобильной промышленности восстановили производство во всех востребованных классах», — отметил он в поздравлении сотрудников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником.

    Алиханов также сообщил о создании восьми центров промышленной робототехники  и освоении выпуска основных видов промышленных роботов.

    Глава Минпромторга пожелал работникам отрасли профессиональных успехов, новых проектов и смелых инженерных решений.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил Нижний Новгород и ознакомился с производством новой Volga. Глава государства сел в автомобиль на водительское сиденье и внимательно осмотрел салон.