Фейк: технология 5G может превратить людей в управляемых биороботов

В Сети стали распространяться сообщения о том, что технология 5G по сути является генетическим оружием направленного действия и может наносить огромный вред организму. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях и различных телеграм-каналах появились посты о том, что технология 5G представляет угрозу для человечества, так как постоянное облучение наносит непоправимый вред организму. Авторы таких сообщений добавляют, что в сочетании с компонентами вакцин технология способна превратить людей в управляемых биороботов.

В качестве доказательства к постам прикрепляют видео некоего Томаса Джозефа Брауна, который утверждает, что WiFi-излучение равно излучению микроволновой печи, а частота 5G — 60 ГГц — это частота оборудования для разгона толпы, «чтобы держать людей подальше».

В записях говорится, что на частоте 60 ГГц происходит поглощение энергии волны молекулой кислорода, которая состоит из пары атомов, связанных общими электронами. Из этого следует вывод, что так как мы дышим кислородом, то бомбардировка на частоте 60 ГГц якобы может нарушить степень поглощения кислорода в нашем теле и подорвать основы жизнедеятельности.

Правда

Частоты 5G не распространяются выше диапазона 39 ГГц. Этот диапазон называется миллиметровым, и его особенность состоит в том, что при такой высокой частоте радиус действия сокращается. В итоге вышки 5G нужно ставить практически на каждое здание.

Что касается средне- и низкочастотных сетей, то им соответствуют коридоры 2,5-3,7 ГГц и 600-850 МГц. В мире в качестве основного стандарта чаще всего используют полосу 3,3-3,8 ГГц (n78). В части азиатских стран распространен стандарт n79 с диапазоном 4,4-5 ГГц.

В России 5G чаще всего встречается в диапазоне ниже шести ГГц.

Радиоволны 5G относят к неионизирующему излучению, которое не способно разорвать химическую связь в ДНК, так как энергии одного кванта для этого не хватает.

Повредить гены может другое излучение — ионизирующее. К нему относят ультрафиолет, рентген, гамма. Единственным доказанным эффектом от радиоволн считается нагрев, поэтому нормы ставятся с учетом вопросов безопасности.

По данным ВОЗ, после многих исследований ни один вредный эффект не был причинно связан с беспроводными технологиями.

Если же сравнивать WiFi-излучение с направленным излучением микроволновой печи, то у них действительно близкая частота, однако при этом существует серьезное отличие в мощности.

В то время как микроволновая печь работает на 700-1000 Вт внутри закрытой металлической камеры, роутер излучает около 0,1 Вт во все стороны, причем эта мощность быстро падает с расстоянием.

Таким же образом можно сравнить лампочку и прожектор. Оба прибора имеют один спектр, но обжечь может только второй. Слова «это и есть радар» ничего не доказывают: радар — это способ применения волн, а не опасное свойство частоты.

Озвученные в видео тезисы о системах управления толпой тоже не соответствуют действительности. В ролике, вероятней всего, имели в виду американскую систему Active Denial System.

Она работает на 95 ГГц с выходной мощностью около 100 кВт, что в миллионы раз мощнее базовой станции. Действует она за счет нагрева кожи, а не из-за «особой» частоты.

Ошибочна и фраза Брауна про то, что волны 60 ГГц якобы мешают организму усваивать кислород. Он подменил понятия, говоря о химических свойствах вещества.

Молекулы кислорода в атмосфере действительно поглощают волны около 60 ГГц, поэтому сигнал на этой частоте быстро затухает в воздухе. Из-за этого 60 ГГц и используют только на очень коротких расстояниях. Однако поглощение значит, что энергия радиоволны переходит в ничтожный нагрев воздуха.

Важно понимать, что химические свойства кислорода от этого не меняются. Кроме того, гемоглобин связывает кислород химически, на что радиоволны малой мощности повлиять не могут. Нужно учитывать и то, что миллиметровые волны проникают в кожу меньше чем на миллиметр и до легких и крови не доходят.

При этом в спецификации к ADS системе говорится, что это система управления через нагрев именно кожи.

Действительности не соответствует и утверждение, что не было ни одного исследования в отношении 5G-сетей. Например, Международная комиссия ICNIRP в 2020 году обновила нормы безопасности для диапазона 100 кГц — 300 ГГц.

Данный диапазон полностью включает 5G, нормы основаны на десятилетиях исследований. По выводу обзоров ВОЗ, воздействие ниже этих стандартов не имеет известных последствий для здоровья.

Сообщения о том, что 5G-сети якобы могут влиять на человека через компоненты введенных ранее вакцин, уже неоднократно опровергались ранее. Например, этот миф развенчало агентство Associated Press.

Специалисты доказали, что вакцины не содержат ни электроники, ни антенн, ни источника питания, с помощью которых можно обработать сигнал. При этом физиологического механизма «управления» людьми с помощью радиоволн тоже не существует.

Спикер, видео с которым прикрепляют к постам, не имеет никаких научных степеней и профильного образования в радиофизике, медицине или биологии. Также ни одного диплома нет ни в его биографии, ни в досье SourceWatch.

Браун сам себя называет «натурфилософом» и независимым исследователем, который изучает «утраченные науки», электротерапию, эфир, теории Electric Universe и расширяющейся Земли, «биологические НЛО» и алхимию. Также этот человек пишет про себя, что он «точно не эксперт ни в чем, кроме моей точки зрения», то есть «эксперт разве что в собственной точке зрения».

С 1985 по 1995 год Браун руководил Borderland Sciences Research Foundation в Калифорнии и работал редактором ее журнала Journal of Borderland Research, насчитывающего 50 номеров. Данная организация занимается маргинальными и паранормальными темами.

В 1997 году Браун основал «Ассоциацию конопляной индустрии Новой Зеландии»..

Также он преподает в NewEarth University, где его называют Tom the Wizard («Том-волшебник»). Данное заведение — не аккредитованный вуз, а проект альтернативного движения NewEarth.

Сферами интересов Брауна являются космологическая ботаника, сакральная геометрия, мандала Ваджраяны как «карта реальности», а свои книги он посвятил «погодной инженерии» Тревора Констебла и «мультиволновому осциллятору» Лаховского.

Этот спикер притворяется специалистом, однако не имеет квалификации в физике электромагнитных волн или физиологии. Его тезисы о 5G не подкрепляются ни образованием, ни научными публикациями. В ролике видно, как Браун путает частоты, мощность излучения и механизм поглощения волн кислородом.

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