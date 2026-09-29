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    «Как электричество или интернет». Мишустин заявил о незаменимости ИИ

    Мишустин: ИИ в ближайшие годы может стать таким же незаменимым, как интернет

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Искусственный интеллект в течение ближайших лет способен превратиться в столь же неотъемлемую составляющую повседневности, как электричество или интернет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь к участникам второго Московского стартап-саммита, его процитировал ТАСС.

    По словам Мишустина, сейчас стремительно развиваются процессы, которые трансформируют мир. Современные люди становятся свидетелями глобальной технологической революции.

    «Искусственный интеллект уже вошел в нашу жизнь, в ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью, как электричество или интернет», — сказал премьер-министр.

    Ранее Мишустин заявил, что досягаемость и легкость ИИ вызывает у граждан ложное убеждение, что в жизни получится обойтись без профессиональных знаний. Также он обратил внимание, что главная опасность искусственного интеллекта не в исчезновении отдельных специальностей, а в падении желания учиться и развиваться.

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