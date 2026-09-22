Россиянам назвали новые правила построения карьеры

hh.ru: специалисты все чаще развивают навыки для разных отраслей

Линейный карьерный рост уступает место развитию нескольких навыков, горизонтальным переходам и постоянному обучению. Об изменениях на рынке труда рассказала руководитель пресс-службы hh.ru в регионах Мария Бузунова, сообщает Авторадио .

Компании меняются, а часть управленческих задач автоматизируется. Поэтому работникам важно применять опыт в разных направлениях, а не только последовательно двигаться вверх по служебной лестнице.

«Если раньше долгая работа на одном месте считалась признаком хорошей стратегии, то сейчас на первое место выступает портфельная карьера. Это подход, при котором человек развивает несколько навыков и источников дохода, оставаясь ценным в разных индустриях», — рассказала Бузунова.

Она добавила, что карьера все чаще развивается не только вертикально, но и горизонтально. Такой рост расширяет зоны ответственности и экспертизу без смены должности, а также повышает стабильность специалиста.

Бузунова подчеркнула, что сотрудникам необходимо уметь презентовать результаты работы. Связи и репутация могут дополнить образование и профессиональные навыки. Еще одним заметным трендом становятся искусственный интеллект и постоянное освоение новых инструментов.