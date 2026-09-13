В Госдуме объяснили, когда в России начнется отопительный сезон

Депутат Кошелев: отопление включат после 5 дней с температурой ниже +8 градусов

Отопление в жилых домах и социальных учреждениях должны включить, когда в течение пяти суток средняя температура удержится ниже восьми градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

Депутат отметил, что на федеральном уровне не зафиксировали конкретную календарную дату начала отопительного сезона. Решение примут местные власти с учетом климатических условий.

«Аналогичное правило действует и при завершении сезона: отопление можно остановить не раньше, чем через день после того, как среднесуточная температура в течение пяти суток превысит восемь градусов», — сказал Кошелев.

Он подчеркнул, что такой порог устанавливает минимальную гарантию для жителей. Муниципалитеты вправе начать подачу тепла раньше или завершить сезон позже, если этого потребует погода.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первые сильные заморозки в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют не раньше конца октября.