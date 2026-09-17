17 сентября 2026 15:06 Фейк: в некоторых регионах избирательные участки для мужчин разместят в военкоматах Информация об избирательных участках для мужчин в военкоматах не подтвердилась Фото: 360.ru Общество

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В ряде регионов 18-20 числа избирательные участки для мужчин якобы будут располагаться в помещениях военных комиссариатов. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк В Сети распространяется информация о том, что в ряде регионов избирательные участки в дни голосования на выборах в Госдуму IX созыва 18–20 сентября будут открыты в зданиях военкоматов. При этом проголосовать там смогут только мужчины и только призывного возраста и годные к мобилизации. Для женщин и мужчин, не подходящих по возрасту, голосование будет проходить в стандартном ключе, на территориальных избирательных участках. В качестве доказательства к постам с соответствующими заявлениями прикладываются постеры, «агитирующие» ответственных мужчин идти голосовать на избирательные участки непосредственно в военкоматах, а также копии распоряжений и указов от властей регионов.

Правда На самом деле информация про открытие в военкоматах специальных избирательных участков только для мужчин является фейком. Кроме того, масштаб, затрагивающий сразу несколько регионов, говорит о заранее спланированном и скоординированном вбросе. Ни один документ не является подлинным, а в некоторых субъектах власти уже опровергли информацию об избирательных участках в зданиях военкоматов. Так, в Орловской области фейковый указ губернатора начали рассылать по электронным почтам местных предприятий и учреждений. В ходе вечернего прямого эфира в социальных сетях Андрей Клычков назвал вброс абсолютной провокацией. «Бред сивой кобылы! Никаких таких решений не принимал и принимать не буду. В ближайшие дни, уверен, всякие глупости враг будет накидывать в связи с выборами», — сказал он. Губернатор призвал жителей Орловщины доверять исключительно официальным источникам информации.

В Воронежской области облизбирком также опроверг информацию об организации участков для мужчин в военкоматах. Решения № 104/625-5 о голосовании мужчин в военкоматах не существует. Под этим номером в архиве числится документ от 05 марта 2015 года о выдвижении кандидата на должность главы поселения. Его можно найти среди нормативно-правовых актов на сайте регионального избиркома.

В подделке есть пять грубых несоответствий: последняя цифра номера указывает на пятый созыв вместо действующего восьмого, порядковый номер выше 600 при реальном 162-м, номер заседания 104 при 31-м проведенном за всю историю, а 16 сентября заседания вообще не было. В Удмуртии «распоряжение» врио главы Ольги Абрамовой признали фейковым в Центре управления регионом.

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В СМИ рассылали поддельные документы о запрете выезда и шаблоны повесток, что еще раз подчеркивает масштаб и скоординированность информационной атаки. В случае с Пермским краем фейковый указ губернатора от 16 сентября 2026 года носит номер 66. Однако на официальном сайте под № 66 приведен указ губернатора Пермского края от 25 августа 2026 года и носит название «О внесении изменения в пункт 3.3 Положения о Градостроительном совете Пермского края, утвержденного указом губернатора Пермского края от 31 декабря 2020 года № 180 „О Градостроительном совете Пермского края“».

В Херсонской области на сайте избиркома нет никакой информации об отдельном голосовании для мужчин в военкоматах. В телеграм-канале региональной избирательной комиссии также подобная информация отсутствует. При этом 14 сентября председатель избиркома Херсонщины Марина Захарова предупредила о том, что массово начали появляться вбросы про голосование, в том числе дипфейки.

В Тамбовской области поддельный документ разместили в фейковом канале главы региона. Для сравнения — настоящий канал Евгения Первышова, включенный в перечень Роскомнадзора. Фейковый канал ведется с 9 марта 2026 года, а настоящий с июля 2020-го.

В Архангельской и соседней Мурманской областях вброс совершили с одного и того же аккаунта без истории. В Белгородской области документ, который распространяется в Сети, невозможно найти на официальном портале. В пабликах тоже нет такой информации.