11 сентября 2026 16:54 Фильм о детском травматизме на питбайках вышел на 360.ru Врачи центра Рошаля призвали родителей не выпускать детей на дороги на питбайках Эксклюзив

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Родители не должны разрешать детям выезжать на моторной технике на дороги общего пользования. Об этом врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля заявили в документальном фильме «На грани надежды», премьера которого состоялась сегодня на всех площадках 360.ru. Картина посвящена детскому травматизму при езде на питбайках и квадроциклах.

Фильм начинается с простой детской мечты: мальчик просит у отца питбайк. Желанный подарок обещает скорость, свободу и яркие впечатления. Но чем может обернуться такая покупка, семьи нередко осознают уже в больничной палате. Авторы проекта — Мария Михейчик и Нина Коробкова — сняли картину совместно с ДНКЦ имени Л. М. Рошаля. Ее героями стали врачи, юные пациенты и их родители. В основе — реальные истории детей, которые после аварий оказались в клинике с тяжелыми травмами.

Интересно За последние три года в Московской области зарегистрировали 873 ДТП с участием несовершеннолетних. Из них 511 — с использованием моторной техники, в том числе питбайков и квадроциклов. Это почти шесть из десяти аварий.

Родители вспоминают случившееся, а медики рассказывают о борьбе за жизнь и здоровье пациентов. Нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Аслан Текоев в интервью прямо говорит об ответственности взрослых за решение выпустить ребенка на дорогу. «Если разрешают ездить по дорогам общего пользования, то виноваты родители всегда», — подчеркивает он. Почему взрослые соглашаются на опасную покупку, даже понимая возможные последствия? Эту сторону проблемы разбирают психологи.

У современных родителей есть такой феномен, который мы называем родительский перфекционизм, который часто поддерживается внутренним чувством вины. Нет ни одного взрослого, который на 100% справился бы со своим ребенком. Микаэла Габидуллина. психолог, руководитель центра «Солнце»