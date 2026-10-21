В ОП предложили ввести досрочную пенсию для бабушек и дедушек, воспитывающих внуков

Бабушкам и дедушкам стоит предоставить право на досрочный выход на пенсию ради помощи в воспитании внуков. Об этом ИА НСН заявил зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

По его словам, государству выгодно, когда старшее поколение берет на себя заботу о детях, позволяя молодым родителям продолжать работать. Пожигайло отметил, что у бабушек и дедушек больше любви, терпения и времени на помощь внукам.

Кроме того, представитель Общественной палаты поддержал идею открыть старшим родственникам доступ к электронным дневникам с согласия родителей. Он напомнил, что они часто встречают детей из школы и помогают делать уроки. Ранее в Минпросвещения сообщили, что учтут эту инициативу при развитии сервиса на 2027 год.