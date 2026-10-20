Экономист Казовa рассказала, что для пенсии в 50 тыс. рублей нужно накопить 9 млн

Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казовa рассчитала, что для ежемесячного дохода в 50 тыс. рублей на пенсии нужно накопить 9 млн рублей. Об этом она рассказала «Газете.ru» .

Казова сообщила, что пенсионный капитал во время выплат будет приносить реальную доходность около 3% годовых после вычета инфляции. Она подчеркнула, что особенности российской пенсионной системы не гарантируют высокую пенсию даже при большой зарплате, так как ее размер зависит от стажа и величины заработка, пишет Ura.ru.

Чтобы сформировать накопления, при горизонте в 30 лет потребуются ежемесячные отчисления в 15,6 тыс. рублей, при 25 годах — 20,4 тыс. рублей, а при 20 годах — 27,7 тыс. рублей.