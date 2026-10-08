Сегодня 18:32 Мартенсова печь: раскрыта связь скандального репортера с московскими издателями Фото: Internationale Medienhilfe Эксклюзив

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«Московская немецкая газета» (Moskauer Deutsche Zeitung) приостановила свою деятельность как средство массовой информации. Об этом 360.ru сообщил источник в Роскомнадзоре. О том, чьи интересы продвигала редакционная политика издания и как связаны ее многолетние российские издатели — чета русских немцев Мартенс — с однофамильцем и коллегой, предлагавшим Украине «помочь убить больше русских», читайте в статье 360.ru.

Издаваемая в России с 1998 года двуязычная Moskauer Deutsche Zeitung уведомила о приостановке работы до конца 2027 года. «Московская немецкая газета» не имеет статуса иностранного агента, при этом ее деятельность можно оценить с точки зрения реализации интересов внешней политики иностранного государства. Издание позиционирует себя как независимое медиа о политике, экономике и культуре. Однако все годы своего существования находится в Москве, на Малой Пироговской улице, 5, в здании Российско-немецкого дома. Здесь же расположено несколько общественных немецких организаций и фондов. Любопытно, что, несмотря на «прописку» в престижных столичных Хамовниках, сайт газеты расположен в доменной зоне eu. Двойная жизнь Moskauer Deutsche Zeitung Несмотря на солидный срок работы издания, полного цифрового архива публикаций в настоящее время не существует. Сайт немецкоязычной версии оказался отключен, на нем якобы ведутся технические работы. Русскоязычная версия пока доступна, но на веб-ресурсе издания с 28-летней историей в открытый доступ выложены немногочисленные материалы, и то только по конец 2025 года. Но если сайт и можно зачистить, то бумажные версии помнят все. Любопытно, что немецкая и российская версии принта MDZ расходятся в содержании. Возможно, двуязычный сайт также публиковал отличающийся контент, что и послужило причиной зачистки цифровых следов.

Фото: РИА «Новости»

Хотя и доступные к прочтению статьи вызывают удивление. Так, статья «Кривое зеркало: о ситуации с Русским домом и Гете-институтом», опубликованная на сайте газеты в сентябре 2026 года, утверждает, что «в истории взаимных ограничений не все так симметрично, как кажется на первый взгляд». Отсутствием симметрии в статье называется тот факт, что закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине привело к трем митингам (справедливости ради — и за, и против), а ответное закрытие Россией отделений Гете-института в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске прошло без волнений. Чем не призыв российских читателей к митингам — ради симметрии, которая так созвучна немецкому менталитету с его орднунгом?

Фото: Электронная библиотека RusDeutsch 1/2 Фото: Электронная библиотека RusDeutsch 2/2

К слову, об орднунге. В марте 2023 года немецкая версия бумажной газеты вышла с первополосной статьей «Железный порядок на внутреннем фронте» (Die eiserne Ordnung an der Heimatfront). Материал посвящен проверкам иноагентов, которые издание прямо критикует. Но в русскоязычной вкладке того же номера (у газеты было две передовицы в одном бумажном экземпляре) вместо орднунга был размещен материал «С низом, но без верха» о… проблеме отсутствия верхней части купальника у посетительниц немецких публичных бассейнов. Для описания двойной контент-политики в данном случае так и просится присказка про крест и трусы. Профессиональный немец Учредителем газеты с 1998 года бессменно является профессиональный деятель российско-германского диалога, общественник и бизнесмен Генрих Мартенс. Издатель родился Донецке (тогда — г. Сталино Украинской СССР) в 1956 году. После вуза поработал было горным инженером, но грянули 90-е, и вся его дальнейшая трудовая и деловая биография оказалась связана исключительно с укреплением русско-немецкой дружбы во всех ее ипостасях.

Фото: Генрих Мартенс — справа / РИА «Новости»

Мартенс выступил инициатором проведения первых языковых лагерей для детей и молодежи из семей российских немцев в 1996 году, создания Немецкого молодежного объединения в 1997 году, издания детского журнала на немецком языке Schrumdirum в 2000 году и прочее, и прочее… Учредив Moskauer Deutsche Zeitung, он до 2001 года был и ее главным редактором. Как раз в эти годы в России и странах СНГ в той же сфере работал его однофамилец — журналист Мартин Мартенс. При широте межкультурных связей Генриха Мартенса есть все основания предполагать, что они могли бы обмениваться опытом или даже восстанавливать дальние родственные связи. И уж как минимум однофамильцы являются детьми одного «лейтенанта Шмидта» в части применения инструментов работы немецко-ориентированной прессы в Восточной Европе. Кто такой Мартин Мартенс и за что его заочно арестовали в России В настоящее время Мартин Мартенс возглавляет юго-восточное бюро респектабельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung и много лет в ее интересах освещает события в регионе. В августе 2026 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белград на совместной пресс-конференции с тогдашним лидером принимающей стороны Александром Вучичем журналист по-английски задал вопрос: «Что мы, европейцы, можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?»

Фото: Стоп-кадр Youtube

После его уточнения, что речь шла о военнослужащих, вопрос все равно остался шокирующим. Мартенс подлил масла в огонь, когда подтвердил в соцсетях свою позицию и обосновал тем, что именно так проходят боевые действия «вне мира Барби». Произошедшее вызвало большой резонанс во всех политических и общественных кругах, в том числе за пределами России. Однако, несмотря на возмущение общественности, немецкое издание очень слабо отреагировало на шокирующую фразу сотрудника. «Вопрос был сформулирован двусмысленно, о чем мы сожалеем. Редакционная позиция Frankfurter Allgemeine Zeitung не заключается в том, чтобы было убито как можно больше российских солдат», — заявила редакция. При этом FAZ выразила поддержку Украине и не сделала никаких карьерных выводов для Мартенса. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Мартенса на два месяца, полиция объявила его в международный розыск. Журналисту грозит до шести лет колонии по части второй статьи 282 УК России («Возбуждение ненависти или вражды»). Ошибка или провокация: о газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Рупор финансовой интеллектуальной элиты Германии, Frankfurter Allgemeine Zeitung считается изданием с самой большой зарубежной корреспондентской сетью за пределами страны — более 100 корпунктов. Примечательно, что издание сохраняет такую широкую сеть, несмотря на то что многие СМИ ее в основном сокращают.

Фото: РИА «Новости»

Но живой корреспондент может то, что явно невыполнимо на удаленке: вступать в доверительные отношения с ньюсмейкерами, лидерами мнений и источниками информации на месте базирования корпункта и собирать информацию не только для читателей. Строго говоря, респектабельная FAZ напрямую не замечена в большом количестве скандалов со спецслужбами, почерк издания изящнее. Поэтому ходы ее сотрудников можно расценивать как очень умную провокацию. Например, после вопроса Мартенса Вучичу пришлось оправдываться, а его подельник по той злополучной конференции получил дополнительные очки в свою пользу. И речь только о публичных проявлениях деятельности руководителей корпунктов.

Фото: РИА «Новости»

Впрочем, Мартенсу, как внуку кадрового немецкого спецслужбиста, эти приемы хорошо известны. Родной дедушка журналиста, как он сам утверждал, был нацистским генералом Хансом-Херманном Мартенсом, в свое время назначенным государственным прокурором личным решением Гитлера, а потом служившим в одном из управлений Верховного командования вермахта. Дед, кстати, пережил и своего начальника, и капитуляцию, и скончался только в 1988 году. Мартенс-младший, в свою очередь, — опытный кадровый журналист. Интерес к происходящему в зоне влияния бывшего СССР у него не сиюминутный. Как упомянуто выше, еще в середине 90-х, а именно с 1995 по 2000 год, он, уроженец Гамбурга, при поддержке Министерства иностранных дел Германии работал редактором в различных российско-немецких газетах в Бишкеке, Алма-Ате, Киеве и Санкт-Петербурге, включая «Газету немцев Киргизии» и «Санкт-Петербургскую газету».

Фото: РИА «Новости»

Статуса иностранного агента в юридической плоскости тогда не существовало, но эти издания финансировались через широкую сеть немецких гуманитарных, общественных и культурных организаций, достойно обеспечиваемых из бюджета бундестага. На что жила Moskauer Deutsche Zeitung На полосах бумажной версии встречаются небольшие вкрапления рекламы медицинских и юридических услуг, книг издательства «МАВИ-пресс», выпускающего, как гласит слоган, «литературу для семейного чтения», и аренды помещений в Российско-немецком доме под мероприятия. Также доход изданию могла приносить подписка: годовая на электронную версию стоит 49 евро, на бумажную — от 126 евро. Удивительным образом эти скромные редакционные продукты приносили неплохой доход. Выручка ООО «Мави Групп», учредителем которого являются Генрих Мартенс с женой Ольгой, по данным Rusprofile, составила 49 миллионов рублей в 2019 году, 56 миллионов — в ковидном 2020-м, 50 миллионов — в 2021-м, 37 миллионов — в 2022-м, 46 миллионов — в 2023-м. Выручка за 2024 год составила 42 миллиона, за 2025-й — 35 миллионов. Выручка ЗАО «Мави Групп», которое существовало до реорганизации юрлица в 2015 году, доходила до 87 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Итого за последние семь лет издательский бизнес семьи Мартенс при отсутствии значимых рекламных контрактов и конкурентного продуктового портфеля получил от неизвестных источников 318 миллионов рублей. Это сопоставимо с уровнем средних российских устойчивых издательств с куда более солидной линейкой продуктов. Отъезд Мартенсов из России Жена «московского» Мартенса — тоже непростая фигура. Ольга Мартенс, в девичестве Видигер, в 1990-х годах возглавляла Кокчетавское областное общество «Видергебурт» и Союз немецкой молодежи Казахстана.

Фото: Ольга Мартенс / РИА «Новости»

В нулевых занимала пост первого заместителя председателя «Международного союза немецкой культуры», который находился там же, на Малой Пироговской улице в Москве.

Интересно Интересно «Международный союз немецкой культуры» (IVDK) — старейшая федеральная зонтичная организация для этнических немцев из России, штаб-квартира которой находится в Москве. Основана в июне 1991 года, всего за несколько месяцев до распада Советского Союза. С 2004 года является членом Федерального союза европейских национальностей (FUEN). В феврале 2022 года в Москве прошло рабочее совещание руководящих органов самоорганизации русско-немецких общин. Его участники в итоговом заявлении осудили спецоперацию на Украине. Декларация опубликована на сайте Рабочей группы немецких меньшинств в FUEN (AGDM) и Фонда поддержки этнических немцев за рубежом*. После этого Мартенс освободил пост президента Федеральной национально-культурной автономии российских немцев (ФНКАРН), и семья переехала в Германию. На странице в Facebook** Ольга Мартенс указала местом жительства город Гельнхаузен в земле Гессен, а местом работы — общество «Инициатива по языковому и партнерскому сотрудничеству» (Sprach- und Partnerschaftsinitiative e.V.). На днях она поделилась с подписчиками фото с мероприятия из местной кирхи.