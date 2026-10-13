Блогера-иноагента Майкла Наки* приговорили заочно к 14 годам колонии

Блогера Майкла Наки* приговорили по совокупности к 14 годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Дело рассмотрели без присутствия обвиняемого, который находится за границей. Его признали виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» за публикацию, размещенную на видеохостинге в мае 2024 года.

Ранее блогера осудили к 11 годам лишения свободы за распространение фейков о вооруженных силах. Также его на пять лет лишили права заниматься администрированием сайтов и других электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

По совокупности приговоров путем частичного сложения наказаний общий срок Наки* составил 14 лет исправительной колонии общего режима.

В июле Следственный комитет сообщил, что правоохранители собрали достаточную доказательную базу. Дело блогера передали в суд.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.