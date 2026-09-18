В Якутии женщина чуть не зарезала сожителя из-за урожая

В поселке Жатай в Якутии женщина ранила ножом сожителя из-за урожая. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В дежурную часть Жатайского отделения полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 66-летнего мужчины с ножевым ранением», — заявили в ведомстве.

На место направили следственно-оперативную группу. Правоохранители выяснили, что ранение пациент получил от 59-летней уроженки Амгинского района.

ЧП случилось во время застолья, пара распивала алкоголь. В какой-то момент они поссорились из-за распределения урожая.

Женщина была недовольна, что большую часть собранного сожитель намеревался отдать именно своим родственникам. В итоге она схватилась за нож и ударила его. Когда поняла, что случилось, то вызвала скорую помощь. По факту случившегося началась проверка.

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