Дочь убитого экс-мэра Самары Тархова рассказала о денежных конфликтах в семье

Дочь убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила рассказала в суде о конфликтах из-за финансов в семье. Об этом сообщила ИС «Вести» .

По ее словам, внучка погибших — Екатерина Бельская, — обвиняемая в убийстве, постоянно просила у дедушки с бабушкой деньги. Они давали крупные и мелкие суммы, но в какой-то момент решили, что ей нужно работать самостоятельно. Это вызывало ссоры.

Людмила также заявила, что всем руководила Светлана Метревели. Повлиять на человека так, по ее мнению, невозможно, и она предположила гипноз или влияние секты. Препараты подмешивали, чтобы погибшие подписали документы о передаче имущества Бельской. После случившегося внучка просила у матери прощения.

По версии следствия, Бельская отравила родственников, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала останки по контейнерам. Накануне убийства обвиняемую заметили в магазине при покупке бензопилы.

Следующее заседание назначено на 29 сентября.