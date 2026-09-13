Толпа вологодских подростков разграбила городской супермаркет

МВД: более 30 подростков задержали в Вологде за кражу из магазина

В Вологде сотрудники полиции задержали 31 подростка после хищения продуктов из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Происшествие случилось в магазине на улице Петина. Группа подростков вошла в торговый зал, забрала продукты — шоколадки, йогурты и фрукты — и скрылась.

Правоохранители оперативно задержали всех участников. Их возраст — от девяти до 16 лет. Детей доставили в отдел полиции и опросили в присутствии законных представителей.

Один из подростков оказался администратором группы в соцсети. Именно там разместили объявление о сборе. По словам детей, сначала они хотели просто погулять по городу, а мысль о краже появилась спонтанно.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и сумму ущерба.

В июле Петропавловске-Камчатском двое подростков украли не менее 200 заказов из ПВЗ интернет-магазина.