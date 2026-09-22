В Приморье раскрыли двойное убийство 23-летней давности

В Приморском крае раскрыли обстоятельства двойного убийства, которое совершили в 2003 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

Судя по материалам дела, в июне 2003 года 52-летний мужчина пробрался в дом на Луговой улице в селе Хороль. Он знал, что хозяева недавно продали корову, и планировал ограбление.

Злоумышленник несколько раз ударил отверткой 61-летнюю женщину, пытавшуюся его выгнать, и ее 30-летнего сына. Оба скончались на месте. После этого нападавший забрал деньги и скрылся.

Долгое время подозреваемый жил без документов. Задержать его смогли только в 2026 году, когда он получал паспорт в Михайловском районе. Сейчас мужчина находится под стражей, следственные действия продолжаются.

Ранее в Хакасии раскрыли двойное убийство, которое произошло в 1993 году — 33 года назад.