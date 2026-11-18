Прощание с бывшим министром печати России Михаилом Полтораниным пройдет 19 ноября в больнице Коммунарки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его сына Константина.

«Прощание пройдет в 10:30 в ритуальном зале больницы Коммунарки», — сказал он.

Михаил Полторанин скончался 16 ноября на 87-м году жизни. До своего дня рождения он не дожил буквально неделю.

Почему Михаил Полторанин разочаровался в результатах преобразований, за которые боролся, разошелся с бывшими соратниками и остался в истории как одна из самых противоречивых фигур эпохи перестройки и первых лет российской независимости — в материале 360.ru.