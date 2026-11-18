Прощание с экс-министром печати РФ Михаилом Полтораниным пройдет 19 ноября
ТАСС: прощание с экс-министром печати РФ Михаилом Полтораниным пройдет 19 ноября
Прощание с бывшим министром печати России Михаилом Полтораниным пройдет 19 ноября в больнице Коммунарки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его сына Константина.
«Прощание пройдет в 10:30 в ритуальном зале больницы Коммунарки», — сказал он.
Михаил Полторанин скончался 16 ноября на 87-м году жизни. До своего дня рождения он не дожил буквально неделю.
Почему Михаил Полторанин разочаровался в результатах преобразований, за которые боролся, разошелся с бывшими соратниками и остался в истории как одна из самых противоречивых фигур эпохи перестройки и первых лет российской независимости — в материале 360.ru.
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