Редкий розовый бриллиант за 127 млн рублей показали в Петербурге

На традиционный предновогодний показ «Алроса» привезла в Санкт-Петербург редкий бриллиант. Его стоимость превысила 127 миллионов рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Горняки добыли необычный алмаз в Якутии еще в 2025 году. Затем камень огранили мастера. Возраст кристалла составляет 350 миллионов лет, вес самого камня — 3,07 карата.

Камень отличает высокая прозрачность. Уровень его чистоты находится в категории VS2, внутренних включений почти нет. Именно такие бриллианты особенно ценятся на мировом рынке.

Природные розовые алмазы встречаются чрезвычайно редко и составляют менее одного процента от всей мировой добычи. Почти все добывал австралийский конгломерат, который перестал работать шесть лет назад.

Российская компания «Алроса» занимает лидирующие позиции на мировом рынке разведки и добычи алмазного сырья.

Предприятие разрабатывает месторождения преимущественно в Якутии и Архангельской области. В начале ноября структуры «Алросы» впервые добыли в России голубой алмаз.