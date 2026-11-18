В Москве пенсионерка передала мошенникам 2,2 млн рублей через тайник в подъезде

Двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой москвички задержали после того, как женщина передала им 2,2 миллиона рублей. Деньги она по указанию звонивших оставляла в тайнике на юго-востоке столицы, сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.

Аферисты убедили пенсионерку, что на ее имя оформили доверенность на преступника. Под предлогом защиты накоплений женщину заставили несколько раз привозить наличные в дом на Волжском бульваре.

Пакеты с деньгами она прятала за цветочным горшком на подоконнике лестничной площадки пятого этажа.

Полицейские задержали двух мужчин 27 и 36 лет. По данным МВД, один из них забирал оставленные средства, а второй конвертировал деньги в криптовалюту и переводил их организаторам схемы. Расследование продолжается.

Ранее в МВД раскрыли новую схему выманивания данных под предлогом Дня матери.