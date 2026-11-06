Пенсии проиндексируют для 37,5 миллиона россиян в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии повысят почти для 40 миллионов человек. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

По его словам, увеличение затронет 37,5 миллиона получателей. Чирков также напомнил, как в России назначают страховую пенсию. Оснований для этого три: старость, инвалидность и потеря кормильца.

Глава ведомства сообщал, что в следующем году выплаты проиндексируют дважды. С 1 февраля пенсии вырастут на 6,8%, с 1 апреля — еще на 3,3%.

Ранее в Соцфонде рассказали, кто сможет уйти на пенсию в 2027 году. По данным ведомства, это мужчины 1962 года рождения и женщины 1967-го, трудовой стаж которых составит не менее 15 лет.

В 12 регионах страны средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей. Самый высокий показатель оказался на Чукотке.