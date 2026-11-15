Астроном Зеленый раскрыл опасность для Земли из космоса

В ИКИ РАН указали на уязвимость Земли к крупным астероидам

Человечество пока не знает, как защитить Землю от крупных астероидов. Однако работа в этом направлении уже ведется, рассказал РИА «Новости» глава научного отдела ИКИ РАН Лев Зеленый.

Исследователи разных стран совершенствуют методы прогнозирования сближений Земли с массивными небесными телами. Такие расчеты помогут лучше изучить астероиды.

«Пока мы все равно не знаем, как с ними бороться», — отметил Лев Зеленый.

Астрономы относят к потенциально опасным астероиды диаметром свыше 140 метров, которые приближаются к орбите Земли ближе чем на 7,5 миллиона километров.

Этот статус означает лишь необходимость постоянного наблюдения за объектом. Астероиды такого размера падают на Землю крайне редко, в среднем раз в 10–20 тысяч лет.

Столкновение с небесным телом подобного размера действительно способно вызвать серьезные разрушения в масштабах целого региона.

Ранее астрономы обнаружили трехдольный астероид Ниса со спутником.