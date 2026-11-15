360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Астроном Зеленый раскрыл опасность для Земли из космоса

    В ИКИ РАН указали на уязвимость Земли к крупным астероидам

    Фото: РИА «Новости»

    Человечество пока не знает, как защитить Землю от крупных астероидов. Однако работа в этом направлении уже ведется, рассказал РИА «Новости» глава научного отдела ИКИ РАН Лев Зеленый.

    Исследователи разных стран совершенствуют методы прогнозирования сближений Земли с массивными небесными телами. Такие расчеты помогут лучше изучить астероиды.

    «Пока мы все равно не знаем, как с ними бороться», — отметил Лев Зеленый.

    Астрономы относят к потенциально опасным астероиды диаметром свыше 140 метров, которые приближаются к орбите Земли ближе чем на 7,5 миллиона километров.

    Этот статус означает лишь необходимость постоянного наблюдения за объектом. Астероиды такого размера падают на Землю крайне редко, в среднем раз в 10–20 тысяч лет.

    Столкновение с небесным  телом подобного размера действительно способно вызвать серьезные разрушения в масштабах целого региона.

    Ранее астрономы обнаружили трехдольный астероид Ниса со спутником.

    Читайте также

    В Иркутской области семье отказали в захоронении 99-летней женщины рядом с мужем

    Умер старообрядческий проповедник Игнатий Лапкин

    Во Свете Библии. ...открытым оком. Игнатий Лапкин

    В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные санаторные путевки

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Иркутской области семье отказали в захоронении 99-летней женщины рядом с мужем

    Умер старообрядческий проповедник Игнатий Лапкин

    Во Свете Библии. ...открытым оком. Игнатий Лапкин

    В Госдуме рассказали, кому положены бесплатные санаторные путевки

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru