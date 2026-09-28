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    Психолог Волков предупредил, что платная забота не заменит близких отношений

    В Москве появилась услуга «няня для взрослых мужчин»: за 20 тысяч рублей клиенту предлагают полтора часа внимания и заботы без интима. Психолог Илья Волков объяснил интерес к таким встречам нехваткой эмоциональной поддержки, сообщает MIR24.TV.

    В услугу входят разговоры, объятия и поглаживания по голове. Клиента могут укрыть пледом, напоить чаем и выслушать. Встречи проводят в парках, кино или дома у заказчика. Автор одного из объявлений, мать троих детей, утверждает, что получает около ста сообщений в день.

    Волков связывает спрос на услугу с дефицитом принятия, тепла и телесного контакта. По его словам, мужчинам часто бывает трудно просить о помощи из-за усвоенных с детства представлений о том, что они должны справляться сами. Популярность таких объявлений эксперт считает признаком нехватки поддержки в отношениях и близком окружении.

    Волков допускает, что разовая встреча может помочь человеку пережить напряженный период. Но регулярное обращение к «няне», по его мнению, способно заменить попытки наладить отношения или обратиться за профессиональной помощью.

    Эксперт подчеркнул, что у исполнителя такой услуги нет подготовки для работы с травмой или депрессией. Он также предупредил о риске эмоциональной зависимости: платная забота может создать у клиента неверное представление о близких отношениях.

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