Миллион без заявления. Как изменятся выплаты матерям-героиням с 2027 года

С 1 января 2027 года изменится порядок выплаты миллиона рублей женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Деньги начнет перечислять Социальный фонд, причем в большинстве случаев подавать заявление не потребуется. Кому положено поощрение, когда оно поступит на счет и повлияет ли на другие меры поддержки — разбирался 360.ru.

Что изменится с 2027 года С 1 января 2027 года Социальный фонд России начнет перечислять единовременное денежное поощрение женщинам, получившим звание «Мать-героиня». Соответствующий проект постановления подготовил Минтруд. При этом речь идет не о появлении новой выплаты. Миллион рублей за присвоение звания предусмотрен и сейчас. Главное изменение касается порядка получения денег: полномочия по их перечислению передадут Соцфонду. Проект также предусматривает единовременное поощрение в размере 500 тысяч рублей награжденным орденом «Родительская слава» и 200 тысяч рублей — медалью ордена «Родительская слава». При присвоении звания «Мать-героиня» выплата составляет один миллион рублей. Основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева в беседе с 360.ru объяснила смысл изменения переходом от заявительного порядка к автоматическому перечислению денег. «Когда женщина получает статус матери-героини, неважно, подала она заявку или не подала, ей будет автоматически выплачиваться эта единовременная выплата. Вот это изменится. Это самое основное и самое главное изменение», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

Как миллион поступит на счет После опубликования указа президента о присвоении звания уполномоченный региональный орган должен в течение 10 рабочих дней уведомить женщину и передать сведения о ней Социальному фонду в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Если банковские реквизиты женщины уже находятся в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере и она дала через Госуслуги согласие на их использование для получения мер социальной поддержки, подавать отдельное заявление на миллион не понадобится. Соцфонд должен перечислить деньги не позднее 15 рабочих дней с даты опубликования указа президента о присвоении звания. Если таких реквизитов в системе нет, СФР сможет перечислить миллион на счет, который уже использует для выплаты этой женщине пенсии или других социальных выплат. При этом автоматический порядок сработает не абсолютно во всех случаях. Если у фонда нет ни предоставленных женщиной реквизитов, ни счета, который уже используется для пенсии или соцвыплат, потребуется заявление. Его можно будет подать в СФР, в том числе в электронной форме через Госуслуги. После регистрации такого заявления Соцфонд должен перечислить деньги на счет получателя в течение пяти рабочих дней. То есть под «автоматической выплатой» в данном случае подразумевается проактивное назначение при наличии у государства необходимых банковских реквизитов.

Фото: РИА «Новости»

Повлияет ли миллион на другие выплаты Миллион рублей является отдельным единовременным денежным поощрением. По словам Зайцевой, его получение не отменяет другие положенные матери-героине меры поддержки. «Это именно единовременная выплата, остальные не поменяются. Один миллион — это просто единовременная выплата, которая ни на что не влияет», — пояснила юрист. В пояснительной записке к проекту отдельно говорится, что ежемесячную денежную выплату женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», уже осуществляет Социальный фонд на основании имеющихся у него или полученных от регионов сведений. После изменения порядка СФР будет также перечислять единовременное денежное поощрение.

Интересно Какие выплаты и льготы положены матерям-героиням Помимо единовременного поощрения в один миллион рублей, для матерей-героинь предусмотрены другие меры поддержки. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — в 2026 году составляет 76 458,40 рубля. Она назначается Социальным фондом без заявления и ежегодно индексируется. Мать-героиня может получать эту выплату либо отказаться от нее в пользу полного набора предусмотренных законом натуральных льгот.

Доплата к пенсии (ДМО) — 39 110,10 рубля в месяц с 1 апреля 2026 года. Она положена только неработающим матерям-героиням, получающим пенсию, назначается по заявлению и ежегодно индексируется.

Льготы включают, в частности, бесплатную медицинскую помощь и первоочередное обеспечение лекарствами, освобождение от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг, бесплатный городской и пригородный транспорт, бесплатный проезд один раз в год туда и обратно, а также предоставление земельного участка — не менее 0,08 га в городе и 0,25 га в сельской местности.