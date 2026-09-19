Очередь к деснице святителя Спиридона растянулась до парка Горького

Хвост очереди к деснице святителя Спиридона Тримифунтского, выставленной для поклонения в храме Христа Спасителя, в 8:30 находился близ парка Горького. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Предположительное время ожидания составляло около семи часов. Как и в предыдущие дни, ближайшая станция метро, от которой рекомендуют проходить к очереди, — «Октябрьская» кольцевая.

С 15 по по 18 сентября мощам святителя Спиридона поклонились 198,8 тысячи верующих. Каждый день паломников все больше.

Святыня останется в храме Христа Спасителя до 14:00 20 сентября, после чего вернется на греческий остров Корфу.

Накануне оргкомитет по принесению мощей обратился к верующим с призывом рассчитывать свои силы, отправляясь в храм. Верующим рекомендовали взять с собой перекус, лекарства и одеться по погоде.