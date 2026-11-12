Психолог Тодорова предупредила об угрозе гиперконтроля для доверия детей

Проверки переписок и требования отчитываться о каждом шаге могут разрушать близость между родителями и детьми. Об этом рассказала психолог Центра помощи в сфере ментального здоровья «Дорога возможностей» Мария Тодорова, сообщает газета «Известия» .

По словам специалиста, здоровые отношения строятся на доверии и ощущении безопасности, а не на постоянном надзоре. За стремлением все проверять часто стоит тревога взрослых. Им важно справляться с ней самостоятельно, не перекладывая ответственность на детей.

Ребенок может воспринимать тотальный контроль как недоверие и нарушение личных границ. Грубость, замкнутость и отказ от разговоров не обязательно указывают на плохие поступки: так дети могут защищать свое пространство.

Потребность в самостоятельности возникает еще до подросткового возраста. Постоянное вмешательство родителей мешает ребенку учиться принимать решения, отвечать за поступки и обретать уверенность в себе.

Тодорова посоветовала взрослым первыми восстанавливать контакт: постепенно ослаблять контроль, слушать ребенка и уважать его границы. Дети должны делиться переживаниями из доверия, а не из страха наказания. Любовь и поддержка не должны зависеть от подробности их рассказов и соответствия ожиданиям родителей.