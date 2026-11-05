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    Пассажиры совершили 1,7 млн поездок по Рублево-Архангельской линии за два месяца

    Транспортный комплекс Москвы
    Фото: Транспортный комплекс Москвы

    За первые два месяца работы Рублево-Архангельской линии московского метро пассажиры совершили на ней 1,7 миллиона поездок. Среднесуточный поток превысил 37 тысяч поездок, увеличившись на 21% с момента запуска, сообщила пресс-служба транспортного комплекса столицы.

    Движение на первом участке из пяти станций — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева» — открыли 5 сентября президента России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

    Новая графитовая ветка улучшила транспортную доступность для более чем 550 тысяч жителей пяти районов столицы.

    Транспортный комплекс Москвы
    Фото: Транспортный комплекс Москвы
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    Транспортный комплекс Москвы
    Фото: Транспортный комплекс Москвы
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    Транспортный комплекс Москвы
    Фото: Транспортный комплекс Москвы
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    Пассажиры могут пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую линии и Большую кольцевую линию метро. Наиболее востребованными станциями стали «Бульвар Генерала Карбышева», «Деловой центр» и «Звенигородская».

    На маршруте работают 12 поездов российского производства «Москва-2026». В составах предусмотрены сквозные проходы между вагонами, широкие двери, около 400 разъемов для зарядки устройств и медиаэкраны. Вместимость одного поезда достигает 1,5 тысячи пассажиров.

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