Пассажиры совершили 1,7 млн поездок по Рублево-Архангельской линии за два месяца

За первые два месяца работы Рублево-Архангельской линии московского метро пассажиры совершили на ней 1,7 миллиона поездок. Среднесуточный поток превысил 37 тысяч поездок, увеличившись на 21% с момента запуска, сообщила пресс-служба транспортного комплекса столицы.

Новая графитовая ветка улучшила транспортную доступность для более чем 550 тысяч жителей пяти районов столицы.

Движение на первом участке из пяти станций — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева» — открыли 5 сентября президента России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Пассажиры могут пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую линии и Большую кольцевую линию метро. Наиболее востребованными станциями стали «Бульвар Генерала Карбышева», «Деловой центр» и «Звенигородская».

На маршруте работают 12 поездов российского производства «Москва-2026». В составах предусмотрены сквозные проходы между вагонами, широкие двери, около 400 разъемов для зарядки устройств и медиаэкраны. Вместимость одного поезда достигает 1,5 тысячи пассажиров.