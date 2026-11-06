PR-эксперт Асадова заявила о росте слов об ИИ в русском языке

Половина претендентов на звание слова 2026 года от портала «Грамота.ру» связана с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями. Эксперт по коммуникациям, основатель агентства стратегических коммуникаций CREDUM Гаянэ Асадова в комментарии 360.ru объяснила это тем, что нейросети прочно вошли в повседневную жизнь россиян.

«Нейросети перестали быть темой только для специалистов. Они входят в работу, творчество, образование и бытовое общение, а язык быстро подстраивается под новые практики», — отметила она.

В шорт-лист акции вошли «вайбкодинг», «генерить», «ИИ-агент», «иишка» и «дата-центр». По мнению Асадовой, популярность этих слов отражает распространение технологий, которые еще недавно были знакомы преимущественно специалистам.

При этом другая часть списка связана с эмоциональным состоянием человека и его образом жизни. Слова «дофаминовый», «тревожник» и «прайм-эра» показывают стремление людей находить короткие и понятные обозначения для собственных переживаний, удовольствий и жизненных достижений.

«Людям нужны короткие слова для разговора не только о технологиях, но и о собственном самочувствии, удовольствиях, тревоге и периодах личного подъема», — объяснила эксперт.

Асадова подчеркнула, что список претендентов нельзя считать полноценным отражением общественных настроений. Он показывает прежде всего темы, которые получили заметное распространение в публикациях, социальных сетях и поисковых запросах.

В шорт-лист акции «Слово года» от портала «Грамота.ру» не попало популярное выражение «сикс-севен». Что с ним не так, а также какое слово имеет большие шансы стать символом уходящего года — в нашей статье.