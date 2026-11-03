Прием заявок на проект «АртМастерс Регионы» продлится до 6 декабря

Федеральное агентство по делам молодежи сообщило об открытии регистрации на новый сезон командных соревнований «АртМастерс Регионы». Прием заявок начался 6 октября и завершится 6 декабря.

К участию пригласили молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Они могут выбрать одно из двух направлений — «Театр» или «Кино».

После конкурсного отбора организаторы сформируют команды, которым предстоит подготовить творческие работы при поддержке региональных партнеров — театров и киностудий.

В театральном направлении участники создадут этюды, в кинематографическом — короткометражные фильмы. Сначала команды представят готовые работы в своих регионах, а затем покажут их на финальном мероприятии в Москве.