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    Прием заявок на проект «АртМастерс Регионы» продлится до 6 декабря

    Фото: РИА «Новости»

    Федеральное агентство по делам молодежи сообщило об открытии регистрации на новый сезон командных соревнований «АртМастерс Регионы». Прием заявок начался 6 октября и завершится 6 декабря.

    К участию пригласили молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Они могут выбрать одно из двух направлений — «Театр» или «Кино».

    После конкурсного отбора организаторы сформируют команды, которым предстоит подготовить творческие работы при поддержке региональных партнеров — театров и киностудий.

    В театральном направлении участники создадут этюды, в кинематографическом — короткометражные фильмы. Сначала команды представят готовые работы в своих регионах, а затем покажут их на финальном мероприятии в Москве.

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