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    Мошенники начали предлагать россиянам льготное утепление квартир перед зимой

    Фото: РИА «Новости»

    Мошенники под видом сотрудников управляющих компаний стали предлагать россиянам утеплить квартиры перед зимой на льготных условиях. О новой схеме РИА «Новости» рассказала пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    Аферисты обещают установить уплотнители, утеплить окна или провести тепловизионную диагностику по программе сезонной компенсации. Затем они просят заранее оплатить материалы и исчезают после получения денег.

    «Не соглашайтесь на навязанные при поквартирном обходе или личном звонке платные услуги и не вносите предоплату без официального договора», — посоветовали в «Мошеловке».

    Также специалисты рекомендовали уточнять в управляющей компании, действительно ли она проводит централизованный осмотр квартир.

    Ранее в Сети появилась новая мошенническая схема: злоумышленники привлекают пользователей обещанием бесплатных ИИ-сервисов для подбора причесок, стрижек и макияжа.

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