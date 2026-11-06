Мошенники начали предлагать россиянам льготное утепление квартир перед зимой

Мошенники под видом сотрудников управляющих компаний стали предлагать россиянам утеплить квартиры перед зимой на льготных условиях. О новой схеме РИА «Новости» рассказала пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты обещают установить уплотнители, утеплить окна или провести тепловизионную диагностику по программе сезонной компенсации. Затем они просят заранее оплатить материалы и исчезают после получения денег.

«Не соглашайтесь на навязанные при поквартирном обходе или личном звонке платные услуги и не вносите предоплату без официального договора», — посоветовали в «Мошеловке».

Также специалисты рекомендовали уточнять в управляющей компании, действительно ли она проводит централизованный осмотр квартир.

Ранее в Сети появилась новая мошенническая схема: злоумышленники привлекают пользователей обещанием бесплатных ИИ-сервисов для подбора причесок, стрижек и макияжа.