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    Психолог Смирнова объяснила, почему дети теряют интерес к занятиям

    Психолог Смирнова: свободная игра помогает ребенку справляться с чувствами

    Избыток кружков и уроков может вызвать усталость и лишить ребенка интереса даже к любимым занятиям. Психолог Марина Смирнова посоветовала оставлять детям время для отдыха, фантазии и самостоятельных игр, сообщает Life.ru.

    По словам специалиста, за капризами и нежеланием заниматься часто стоит не лень, а потребность отдохнуть. Детской психике необходимо свободное пространство, а не только новые впечатления.

    Мультфильмы и готовые сюжеты могут оставлять меньше поводов придумывать что-то самостоятельно. Смирнова не призывает отказываться от технологий, но считает важным не вытеснять ими собственный опыт ребенка. Возможность скучать, исследовать и удивляться помогает развивать творчество.

    В свободной игре дети учатся договариваться, справляться с чувствами, принимать решения и пробовать разные роли. Здесь можно ошибаться, менять правила и начинать заново без необходимости соответствовать ожиданиям взрослых.

    Психолог посоветовала родителям не сравнивать ребенка с другими и не требовать того, к чему он пока не готов. В расписании стоит оставлять время для прогулок без цели и самостоятельных игр. Подготовка к будущему включает не только знание букв и цифр, но и любопытство, умение слышать себя и находить решения.

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