Лось вышел к людям в жилом комплексе в Коммунарке

В жилом комплексе в Коммунарке заметили лося. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

Очевидцы рассказали в беседе с 360.ru, что это лосенок. Агрессию он не проявлял, спокойно ходил и осматривал район. После его появления местные обратились в управляющую компанию. Люди переживают, что зверя могут сбить машины.

«У нас не такой сильный поток машин и много лежачих полицейских, поэтому надеемся, что все будет хорошо и помощь скоро подоспеет», — заявила одна из местных жительниц.

В телеграм-канале «ЖК Скандинавия» жильцам рекомендовали сохранять спокойствие в случае встречи с лосем — не кричать, не бегать и не делать резких движений. Просто тихо отойти на безопасное расстояние — примерно 25–30 метров.

Также призвали держать животное в поле зрения, однако прямо в глаза ему не смотреть, поворачиваться к нему спиной или как-то взаимодействовать (гладить, кормить, фотографировать) тоже не следует.

Ранее волк вышел к людям в поселке под Петербургом.