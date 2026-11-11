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    Психолог Скрипачева предупредила о риске одиночества при общении с ИИ

    Кандидат психологических наук, психолог Елена Скрипачева рассказала о рисках поиска эмоциональной поддержки у искусственного интеллекта. Такое общение может усиливать одиночество и формировать зависимость, сообщает RT.

    По словам специалиста, люди очеловечивают искусственный интеллект и ощущают принятие в общении с ним. Постоянная похвала и отсутствие споров создают ожидания, которые человек затем переносит на окружающих.

    Живые люди не всегда соответствуют этим требованиям. В результате человек может терять навыки уступчивости и поиска компромисса, а нерешенные проблемы лишь уходят глубже, пояснила психолог.

    Скрипачева назвала признаком зависимости ситуацию, когда ИИ становится единственным источником эмоциональной поддержки. Среди других сигналов — нежелание общаться с близкими, тревога без доступа к чат-боту и обращения к нему даже по незначительным вопросам.

    В группе риска находятся люди с тревожностью, депрессией и склонностью к социальной изоляции. Подростки особенно уязвимы: виртуальные связи могут искажать их представления о себе и реальности.

    Психолог посоветовала использовать ИИ как помощника для конкретных задач, ограничивать время общения с ним и не заменять им социальные контакты.

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