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    Флорист рассказал, как определить влажность воздуха дома с помощью шишек

    Флорист Бондаренко: влажность воздуха дома можно определить по шишкам

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Сосновые шишки могут подсказать, насколько влажный воздух в комнате: в сыром помещении их чешуйки закрываются, а в сухом — раскрываются. Об этом 360.ru рассказала флорист-декоратор Ирина Бондаренко.

    «Шишки — это как естественный гигрометр. Можно даже провести эксперимент: в ванную комнату положить шишку открытую, и она там закроется», — объяснила флорист.

    По словам Бондаренко, для зимнего декора лучше собирать шишки, которые уже упали на землю. Обычно к этому времени они созревают и подсыхают. Для уличного венка флорист посоветовала выбирать стойкую основу: из сена или тонких веток. Эти материалы, так же, как и сами шишки, хорошо переносят снег и дождь.

    Подробнее о том, когда собирать природные материалы и как подготовить их к декору, читайте в материале 360.ru.

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