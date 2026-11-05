Флорист рассказал, как определить влажность воздуха дома с помощью шишек

Сосновые шишки могут подсказать, насколько влажный воздух в комнате: в сыром помещении их чешуйки закрываются, а в сухом — раскрываются. Об этом 360.ru рассказала флорист-декоратор Ирина Бондаренко.

«Шишки — это как естественный гигрометр. Можно даже провести эксперимент: в ванную комнату положить шишку открытую, и она там закроется», — объяснила флорист.

По словам Бондаренко, для зимнего декора лучше собирать шишки, которые уже упали на землю. Обычно к этому времени они созревают и подсыхают. Для уличного венка флорист посоветовала выбирать стойкую основу: из сена или тонких веток. Эти материалы, так же, как и сами шишки, хорошо переносят снег и дождь.

Подробнее о том, когда собирать природные материалы и как подготовить их к декору, читайте в материале 360.ru.