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    В президентском гараже может появиться новая Volga

    Песков рассказал о возможном появлении новой Volga в президентском гараже

    Новый автомобиль Volga может появиться в президентском гараже. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Может», — ответил он на соответствующий вопрос.

    По словам Пескова, президент Владимир Путин сам тестировал машину и высоко оценил новую Volga.

    Глава государства сел за руль этого автомобиля во время поездки в Нижний Новгород в августе. Машина легко управляется, подчеркнул Путин. Оне также указал на хорошую звукоизоляцию салона.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что производители в России восстановили выпуск авто во всех востребованных классах.

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