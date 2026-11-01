В президентском гараже может появиться новая Volga

Песков рассказал о возможном появлении новой Volga в президентском гараже

Новый автомобиль Volga может появиться в президентском гараже. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Может», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, президент Владимир Путин сам тестировал машину и высоко оценил новую Volga.

Глава государства сел за руль этого автомобиля во время поездки в Нижний Новгород в августе. Машина легко управляется, подчеркнул Путин. Оне также указал на хорошую звукоизоляцию салона.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что производители в России восстановили выпуск авто во всех востребованных классах.