Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

Из-за гололедицы в Москве и Московской области сейчас действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра России.

Желтый уровень погодной опасности объявили с 21:00 четверга, 5 ноября, до 9:00 пятницы, 6 ноября — в Москве. В Подмосковье предупреждение действует вплоть до 9:00 субботы, 7 ноября. Кроме того, по утрам и ночами местами возможна изморозь.

Ранее стало известно, что прошедшая ночь стала одной из самых холодных в Москве за осень. По данным Гидрометцентра, столбики термометров опустились до нуля. Холоднее всего было в Тушино и Новой Москве, где зафиксировали -0,5 и -0,6 градусов соответственно.