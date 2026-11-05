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    Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

    Гидрометцентр: желтый уровень действует в Московском регионе из-за гололедицы

    Фото: РИА «Новости»

    Из-за гололедицы в Москве и Московской области сейчас действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра России.

    Желтый уровень погодной опасности объявили с 21:00 четверга, 5 ноября, до 9:00 пятницы, 6 ноября — в Москве. В Подмосковье предупреждение действует вплоть до 9:00 субботы, 7 ноября. Кроме того, по утрам и ночами местами возможна изморозь.

    Ранее стало известно, что прошедшая ночь стала одной из самых холодных в Москве за осень. По данным Гидрометцентра, столбики термометров опустились до нуля. Холоднее всего было в Тушино и Новой Москве, где зафиксировали -0,5 и -0,6 градусов соответственно.

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