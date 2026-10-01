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    Психолог Шпагина объяснила, почему осенью усиливается тяга к еде

    Психолог Шпагина: нехватка света заставляет чаще искать удовольствие в еде

    Осенью холод, ранние сумерки и привычка успокаиваться с помощью еды могут усиливать аппетит. Об этом рассказала доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, кандидат психологических наук Елена Шпагина, сообщает Газета.ru.

    Шпагина объяснила, что в холодную и сырую погоду горячая еда помогает согреться. Тепло также связано с ощущением безопасности и заботы о себе.

    По словам психолога, ранние сумерки и переменчивая погода могут вызывать тревогу. Сладкая и жирная пища приносит быстрое удовольствие и временно снижает напряжение.

    На аппетит влияют и осенние ритуалы: вечерний чай, покупка угощений или готовка по выходным, передает kp.ru.

    Такие привычки дают ощущение стабильности. При нехватке солнца еда может стать одним из доступных источников удовольствия, но Шпагина советует искать тепло и успокоение также в общении, прогулках и любимых занятиях.

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