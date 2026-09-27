В Приморье мужчина поймал акулу за хвост

В бухте Шепалова мужчина поймал акулу за хвост на мелководье

Мужчина поймал небольшую акулу за хвост на мелководье в бухте Шепалова в Приморском крае. Об этом в телеграм-канале рассказал глава Федерации подводного спорта региона Дмитрий Анашкин.

По его словам, смельчик заметил медленно плывущую хищницу у берега и зашел в воду.

«Схватка проходила на глубине около одного метра. После опознания двухметровую акулу Мако отпустили обратно в море», — написал Анашкин.

Президент федерации добавил, что подводный охотник и морское животное не пострадали.

Профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков объяснял, что высокая активность акул у Приморского края может быть связана с миграцией рыб и повышением температуры воды.

По его словам, теплая вода привлекает моллюсков и планктон, поэтому рыбы следуют в поисках еды, а за ними мигрируют хищники.