В Москве за вторник выпало 12% месячной нормы осадков

За вторник в Москве выпало 12% месячной нормы осадков, в разных районах города вылилось от четырех до 10 миллиметров дождя. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По его словам, на Москву пролилось порядка восьми литров воды на каждый квадратный метр площади.

«По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, сутки 22 сентября принесли в Москву восемь миллиметров осадков или 12% от нормы сентября», — написал синоптик.

Он отметил, что на других метеостанциях города зафиксировали от четырех миллиметров в Тушино и Строгино и до шести миллиметров на Балчуге и в Бутово. В Новой Москве и во Внуково в осадкомеры метеорологов попало 10 миллиметров осадков.

Наиболее «мокрым» местом Московской области оказалось Кучино, где дожди добрались до отметки сильных, а количество выпавшего дождя составило 16 миллиметров.

Вчера в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы.