Россиянам рассказали, как занять должность капитана гражданского судна

Директор Перфильев: путь выпускника до капитана судна может занять 10-12 лет

Для получения должности капитана гражданского судна в России выпускнику необходимо пройти обучение по специальности судоводителя, накопить плавательный опыт, а также в совершенстве выучить английский язык. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные из отечественных судоходных компаний.

Директор департамента крюинга филиала Fesco во Владивостоке Александр Перфильев заявил, что поступить на судоводителя вправе любой, кто окончил 11 классов. Однако, чтобы занять должность капитана, нужны высшее образование и плавательный стаж, морские квалификационные документы и успешная сдача экзамена.

«Не все судоводители становятся капитанами, потому что карьера строится последовательно по этапам, и путь к должности занимает около 15 лет», — сказал он.

В «Совкомфлоте» в беседе с журналистами подтвердили, что наличие диплома морского университета вовсе не обеспечивает получение капитанской должности. Путь от выпускника до капитана способен занять минимум 10-12 лет.