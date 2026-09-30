Россиянам рассказали, как правильно хранить заранее купленную красную икру

Заранее купленную красную икру следует правильно хранить, чтобы она не испортилась и не потеряла вкусовые качества. Как это делать, 360.ru рассказал кандидат технических наук, доцент, замдиректора института «Высшая школа управления гостеприимством» университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров.

Чтобы красная икра была такой же свежей и вкусной, как после покупки, ее следует подвергнуть шоковой заморозке. Метод сработает, если речь идет о небольшой банке.

«Если в морозилке мало места, она забита, из-за чего там нет -18 градусов, а будет небольшой минус, то икра будет слегка подмороженной. Ведь весь принцип быстрой заморозки состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки заморозить продукт при хорошем минусе. При долгой заморозке разрушается структура продукта, особенно у икры — внутри икринки имеют жидкую структуру», — объяснил Быстров.

Если в составе есть консерванты, то продукт вполне может храниться в холодильнике несколько месяцев.

Как выбрать красную икру и не нарваться на подделку, читайте в нашей статье.