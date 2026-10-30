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    Психолог Наумова назвала признаки трудностей в общении у детей

    Психолог Наумова: к 11–12 годам ребенку важно иметь хотя бы одного друга

    Страх перед сверстниками, отказ от контактов и боли перед школой требуют внимания родителей. Небольшой круг общения сам по себе не повод для тревоги, сообщает Ридус.

    Детский психолог Наталья Наумова объяснила, что интерес к сверстникам появляется примерно в три года, а активное взаимодействие — около четырех. К 11–12 годам важно иметь хотя бы одного друга.

    Дошкольник может уставать от компании и отказываться от игр. Но если он боится детей, прячется или плачет, взрослым нужно разобраться в причинах. Головная боль, боль в животе и тошнота перед школой могут указывать на травлю.

    После переезда или ссоры отсутствие друзей бывает временным. Одного-двух близких контактов ребенку может быть достаточно. Если отсутствие общения длится более полугода, стоит поговорить с ним и при необходимости обратиться к психологу.

    Трудности могут быть связаны с особенностями развития или сложностями в управлении эмоциями. Если ребенок общается только в интернете, запреты не помогут: важно понять, что мешает личным контактам.

    Наумова посоветовала помогать малышам знакомиться, а с детьми постарше репетировать общение дома и искать кружки по интересам. Если этого недостаточно, стоит обратиться к детскому психологу, нейропсихологу или психиатру.

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