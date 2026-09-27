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    Психолог Королева объяснила, зачем женщины ждут оплаты счета на первом свидании

    Оплата счета на первом свидании может быть для женщины знаком готовности мужчины брать на себя ответственность, рассказала кандидат психологических наук Алина Королева, сообщает газета «Известия».

    По словам Королевой, женщины нередко ждут от мужчины традиционного ухаживания. Его готовность оплатить счет они могут воспринимать как признак надежности и способности обеспечивать семью.

    При этом поведение на первом свидании не гарантирует благополучной семейной жизни и достойного отношения мужчины к женщине после возможного развода, предупредила психолог.

    Королева также отметила, что в отношениях растет значение равноправного партнерства. Финансовая устойчивость дает женщинам больше свободы в принятии решений. Помимо денег, партнеры ценят вложенные в отношения время, внимание и практическую помощь.

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