Юрист назвал группы риска для отказа в назначении страховой пенсии

Индивидуальные предприниматели и россияне с невысокими официальными зарплатами могут столкнуться с нехваткой пенсионных баллов, необходимых для оформления страховой пенсии. Об этом 360.ru рассказала пенсионный юрист Анна Решетникова.

«Если продолжительное время работают ИП и платят, например, минимальные фиксированные платежи в Пенсионный фонд, то у них формируется менее одного балла за год. А для того чтобы выйти на пенсию, нужно 30», — объяснила она.

Юрист отметила, что с такой же проблемой сталкиваются люди, которые долгое время получали низкую зарплату или не смогли подтвердить свой заработок за 1990-е годы на частный бизнес.

«Были различные компании и частные предприниматели, которые имели частные формы собственности, не передавали документы в архивы, и, соответственно, нет зарплаты, человек не может никак ее подтвердить», — отметила собеседница 360.ru.

Решетникова посоветовала перед покупкой недостающих баллов проверить, все ли пенсионные права уже учтены. В некоторых случаях увеличить их количество удается за счет заработка, дополнительного стажа и нестраховых периодов, например ухода за детьми.

О том, какие необходимы минимальные условия для оформления страховой пенсии, и о том, что делать, если баллов или стажа не хватило, — в материале 360.ru.