Клиентки после закрытия студий растяжки и балета остались без занятий и денег
Сеть Levita рассматривает обращения пострадавших от закрытия студий клиенток
Студии растяжки и балета Levita массово закрываются по всей России. Клиентки обвиняют франчайзи в мошенничестве. 360.ru связался с одной из пострадавших и обратился в пресс-службу управляющей компании.
Жалобы на внезапное закрытие студий поступают из разных регионов страны, где десятки женщин остались с долгами и без занятий. Одна из таких организаций прекратила работу в Рязани — индивидуальный предприниматель, владелица франшизы подала на банкротство как физлицо, рассказала 360.ru блогер, пострадавшая Анастасия.
«Совершенно мутная история. <… > У кого-то, кто купил, например, в конце июня абонемент, осталось 90 занятий — это 50 тысяч рублей. <… > Я предполагаю, что сделать ничего не получится. Девушка забанкротится сначала как физлицо, потом как ИП. А если у нее нет никакого имущества и не будет реализации, то никакие деньги она никому не вернет», — предположила Анастасия.
Пострадавшие подали коллективный иск в отношении владелицы студии.
Пресс-служба сети Levita сообщила 360.ru, что компания рассматривает обращения пострадавших и проверяет соблюдение стандартов, а также не поддерживает внезапное прекращение работы студий.
«После анализа рисков прежней модели продаж Levita изменила подход к оплате: сеть переходит на ежемесячную подписку вместо длительных абонементов. Такой формат позволяет оплачивать только ближайший период занятий, а не принимать на себя обязательства за год вперед», — добавили в пресс-службе.
Там уточнили, что УК уже брала на себя допрасходы, чтобы клиентки могли продолжать занятия. Тем, кто столкнулся с закрытием студий и обратился в управляющую компанию, предоставили бесплатный доступ к онлайн-тренировкам.