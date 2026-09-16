Клиентки после закрытия студий растяжки и балета остались без занятий и денег

Студии растяжки и балета Levita массово закрываются по всей России. Клиентки обвиняют франчайзи в мошенничестве. 360.ru связался с одной из пострадавших и обратился в пресс-службу управляющей компании.

Жалобы на внезапное закрытие студий поступают из разных регионов страны, где десятки женщин остались с долгами и без занятий. Одна из таких организаций прекратила работу в Рязани — индивидуальный предприниматель, владелица франшизы подала на банкротство как физлицо, рассказала 360.ru блогер, пострадавшая Анастасия.

«Совершенно мутная история. <… > У кого-то, кто купил, например, в конце июня абонемент, осталось 90 занятий — это 50 тысяч рублей. <… > Я предполагаю, что сделать ничего не получится. Девушка забанкротится сначала как физлицо, потом как ИП. А если у нее нет никакого имущества и не будет реализации, то никакие деньги она никому не вернет», — предположила Анастасия.

Пострадавшие подали коллективный иск в отношении владелицы студии.