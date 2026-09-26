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    Психолог Коробова посоветовала договариваться с ребенком о времени для игр

    Клинический психолог Татьяна Коробова посоветовала родителям не запрещать ребенку компьютерные игры, а договориться о правилах и предложить занятия вне экрана, передает «Вечерняя Москва».

    Коробова предупредила о рисках игр с гача-механиками. Случайные награды в них могут подталкивать к неконтролируемым тратам и способствовать формированию зависимости.

    По словам психолога, ребенок может уходить в игры из-за нехватки общения, признания или ярких впечатлений. Родителям стоит поинтересоваться его увлечением и предложить совместные занятия, которые ему понравятся. Помогут и значимые домашние дела: они дадут ребенку возможность почувствовать свою пользу.

    Эксперт советует спокойно согласовать время для игр с учетом учебы и других обязанностей. Взрослым важно соблюдать договоренность самим и не прерывать игру внезапно. Коробова также предлагает устраивать семейные вечера без телефонов.

    Если ребенок садится играть после школы или семейных ссор, причиной могут быть стресс и конфликты. В таком случае родителям нужно помочь ему справиться с проблемой, а не только ограничивать время у экрана. Быстрого результата ждать не стоит: возвращение к другим занятиям может сопровождаться раздражением.

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