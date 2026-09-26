Психолог Коробова посоветовала договариваться с ребенком о времени для игр

Клинический психолог Татьяна Коробова посоветовала родителям не запрещать ребенку компьютерные игры, а договориться о правилах и предложить занятия вне экрана, передает «Вечерняя Москва» .

Коробова предупредила о рисках игр с гача-механиками. Случайные награды в них могут подталкивать к неконтролируемым тратам и способствовать формированию зависимости.

По словам психолога, ребенок может уходить в игры из-за нехватки общения, признания или ярких впечатлений. Родителям стоит поинтересоваться его увлечением и предложить совместные занятия, которые ему понравятся. Помогут и значимые домашние дела: они дадут ребенку возможность почувствовать свою пользу.

Эксперт советует спокойно согласовать время для игр с учетом учебы и других обязанностей. Взрослым важно соблюдать договоренность самим и не прерывать игру внезапно. Коробова также предлагает устраивать семейные вечера без телефонов.

Если ребенок садится играть после школы или семейных ссор, причиной могут быть стресс и конфликты. В таком случае родителям нужно помочь ему справиться с проблемой, а не только ограничивать время у экрана. Быстрого результата ждать не стоит: возвращение к другим занятиям может сопровождаться раздражением.