Путин поздравил АвтоВАЗ с началом серийного выпуска Lada Azimut

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Отмечу, что это отечественная разработка, производство которой станет вкладом в дальнейшее развитие автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций, послужит подтверждением технологического и индустриального потенциала АвтоВАЗа», — отметил президент.

Путин выразил надежду, что предприятие продолжит расширять модельный ряд с учетом современных требований к качеству, надежности и безопасности автомобилей, а также реализовывать новые проекты.

Серийный выпуск Lada Azimut начался 25 сентября в Тольятти. Ранее глава компании Максим Соколов сообщал о планах создать гибридную полноприводную версию кроссовера мощностью около 390 лошадиных сил и с запасом хода до 1100 километров.