В Московском регионе открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Московском регионе в 08:00. В России 18 сентября стартовал первый день выборов в Госдуму.

Голосование продлится в течение трех дней — до 20 сентября. Воскресенье является главным днем выборов. Избиратели могут отдать свой голос на участке, в электронном формате или на дому.

В Подмосковье более 732 тысяч жителей подали заявление на участие в ДЭГ, еще 143 тысячи человек проголосуют не по месту регистрации. Прием заявок на электронное голосование по месту нахождения завершился 14 сентября.

В 2026 году россияне выберут депутатов Госдумы IX созыва и законодательных собраний, а также руководителей некоторых регионов.