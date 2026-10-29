Психолог Глагола объяснила, когда знакомить детей с настольными играми

Детский и семейный психолог Светлана Глагола посоветовала знакомить детей с настольными играми в дошкольном возрасте. Готовность к первой партии зависит от индивидуального развития, а не от числа лет, сообщает RT .

Одни дети уже в три года могут соблюдать простые правила и играть с другими, а другим сложно включиться в совместное занятие даже в пять лет. Специалист рекомендовала начинать с коротких игр, правила которых можно объяснить за несколько минут.

Для детей трех-четырех лет подойдут поиск одинаковых картинок и спрятанных предметов, бросание кубика и перемещение фишки. Задачи стоит усложнять постепенно. Лучше выбирать игры с одновременными действиями или быстрым переходом хода: малышам трудно долго оставаться наблюдателями.

К пяти-семи годам многие дети уже способны выбирать между несколькими действиями, разгадывать простые загадки и планировать ходы.

«При этом главная цель первых игр не развитие памяти, внимания или воображения, а положительные эмоции», — подчеркнула Глагола.

Развивающий эффект дают и развлекательные игры: ребенок запоминает правила и следит за ходами других. Картинки тренируют зрительную память, кубики и фигурки — точность движений, а объяснение слов — речь.