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    Психолог Глагола объяснила, когда знакомить детей с настольными играми

    Психолог Глагола: главная цель первых настольных игр в положительных эмоциях

    Детский и семейный психолог Светлана Глагола посоветовала знакомить детей с настольными играми в дошкольном возрасте. Готовность к первой партии зависит от индивидуального развития, а не от числа лет, сообщает RT.

    Одни дети уже в три года могут соблюдать простые правила и играть с другими, а другим сложно включиться в совместное занятие даже в пять лет. Специалист рекомендовала начинать с коротких игр, правила которых можно объяснить за несколько минут.

    Для детей трех-четырех лет подойдут поиск одинаковых картинок и спрятанных предметов, бросание кубика и перемещение фишки. Задачи стоит усложнять постепенно. Лучше выбирать игры с одновременными действиями или быстрым переходом хода: малышам трудно долго оставаться наблюдателями.

    К пяти-семи годам многие дети уже способны выбирать между несколькими действиями, разгадывать простые загадки и планировать ходы.

    «При этом главная цель первых игр не развитие памяти, внимания или воображения, а положительные эмоции», — подчеркнула Глагола.

    Развивающий эффект дают и развлекательные игры: ребенок запоминает правила и следит за ходами других. Картинки тренируют зрительную память, кубики и фигурки — точность движений, а объяснение слов — речь.

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