23 октября 2026 16:30 Все решит порог воли: на что рассчитывают наследники Кашпировского Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Недвижимость

Общество

США

Адвокаты

Скандалы

Доходы

Недвижимость

Брак

Покупки

Мир

После смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского между его близкими разгорелся скандал из-за наследства: о многомилионном имуществе спорят 51-летний сын гипнотизера Сергио Монтана и 54-летняя вдова Гулизар Чалбашова. Что именно делят родственники Кашпировского и какие у них шансы добиться своего, разбирался 360.ru.

Что не поделили Сергио Монтана и Гулизар Чалбашова Сын и вдова Кашпировского претендуют на жилой дом психотерапевта в Калифорнии: недвижимость в городе Ла-Кинта оценивают примерно в 340 тысяч долларов (порядка 29 миллионов в переводе на рубли). По версии Shot, гипнотизер купил дом 2013 году и оформил на старшую дочь Елену. После ее смерти право собственности вернулось к Кашпировскому, а с 2014-го в доме поселилась семья Сергио Монтаны. По версии мужчины, отец завещал недвижимость ему. Чалбашова сразу после похорон заявила о существовании более позднего завещания, по которому якобы должна получить все права на имущество, и настаивает, что прежний документ за подписью Кашпировского аннулирован. Тогда Монтана изложил собственную версию обстоятельств покупки дома: недвижимость приобретал вместе с отцом через семейную фирму, права временно записали на Кашпировского, так как Сергио разводился и не хотел оформлять на себя новое имущество. По его словам, позже отец без согласования зарегистрировал дом на свое имя. Себя мужчина считает не только наследником по завещанию, но и реальным созаемщиком и владельцем.

Кому Кашпировский завещал дом в Калифорнии Адвокат и управляющий партнер московской коллегии адвокатов BRAVIS Игорь Баранов в беседе с 360.ru отметил, что практика регулирования связанных с наследством вопросов в США довольно схожа с российской. Не впервые складывается и ситуация, когда бывшие родственники становятся из-за этого по разные стороны баррикад. «Сам по себе факт изменения завещания при жизни — совершенно законная практика. Человек имел право распорядиться своим имуществом», — подчеркнул он. Сергио Монтане, по словам Баранова, также придется доказать порог воли отца на момент составления повторного завещания — например, что психотерапевт находился под каким-либо воздействием или не отдавал отчета в своих поступках.

Фото: Соцсети

Важна и история покупки дома: наличие подтверждений о том, что имущество приобретали на совместные деньги, нюансов оформления, содержания договора купли-продажи и истории платежей.

Самое интересное, что прения по наследству на дом придется открывать вдове за рубежом, то есть в США. И здесь наши системы права похожи.

Например, придется установить весь круг потенциальных владельцев дома. Его определят в соответствии с законом и с учетом предоставленных фактов об уже упомянутых случаях давления на Кашпировского или других обстоятельств, при которых он изменил завещание.

Кто считается наследником Кашпировского в первую очередь Баранов обратил внимание, что к наследникам первой очереди относятся родители, дети и супруги покойного. Список может расшириться или, наоборот, стать меньше: свою роль в этом сыграет наличие необходимых документов у всех претендентов. «Небольшой приоритет есть у несовершеннолетних детей: обязательную долю им могут выдать, если нет другого места проживания», — добавил собеседник 360.ru. У остальных наследников первой очереди, подчеркнул адвокат, права одинаковые, приоритета ни у кого нет.

Фото: РИА «Новости»

Практика по наследственным делам, по его словам, совершенно понятная. Если последнее завещание оспорят как в России, так и за рубежом, то имущество будет наследоваться в общем порядке: все имеющие право на долю стороны ее получат.

Если будет иск, суд установит, что волеизъявление господина Кашпировского сделано при жизни и самостоятельно, то никаких вопросов по имуществу нет, его получит тот, кому оно было завещано.

Не исключено, что российское имущество действительно оформлено на Чалбашову, и здесь вопрос о наследовании при законном оформлении всех документов вообще возникнуть не должен.

Интересно Кашпировский, если верить информации в прессе, еще при жизни переписал на жену двухкомнатную квартиру в столичном районе Митино. Стоимость жилья оценивают примерно в 20–30 миллионов рублей. Кроме того, Чалбашова получала доходы от выступлений гипнотизера.

Адвокат заметил, что Монтана, если ему удастся оспорить второе завещание, сможет претендовать только на половину спорного имущества. «Даже если они с отцом покупали дом совместно, то супруга как наследник первой очереди в любой стране мира точно так же сможет претендовать на его часть», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Как могут оспорить новое завещание Кашпировского Оспаривать последнюю волю Кашпировского собрались при помощи экспертизы, к которой привлекут в том числе психиатров. Баранов пояснил, что при любой процедуре, связанной с реализацией гражданских прав, человек должен быть дееспособным — то есть находиться в полном сознании и отдавать отчет в том, что делает. «Если у какой-либо стороны есть сомнения в том, что человек был полностью дееспособен и мог распоряжаться своими правами, она имеет право в рамках поданного иска ходатайствовать о проведении посмертной экспертизы с участием психологов и психиатров», — сказал собеседник 360.ru.

Интересно Сергио Монтана не верит в добровольность решения отца изменить завещание. По его мнению, Кашпировский последние годы жизни находился под сильным влиянием молодой жены или, того хуже, «сверхъестественных сил». Вдова гипнотизера Гулизар Чалбашова никаких официальных заявлений на этот счет не делала. Кашпировский познакомился с ней еще в 2003–2004 годах. Ради брака с уроженкой Узбекистана, которая была младше его на 33 года, развелся с предыдущей женой Ириной и называл новую избранницу подарком небес и солнцем. В 2025 году у психотерапевта и Гулизар родилась дочь Эллина.

Специалисты изучат все обстоятельства — свидетельские показания, медицинские документы, какие-либо выписки и действия, совершенные Кашпировским при жизни, — и на их основании сделают тот или иной вывод.